На Кубани ребенок заявил в полицию на отца, который избивает мать

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-20T13:57:07+03:00

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Трагедией едва не закончилась очередная семейная ссора 11 декабря пары из Славянска-на-Кубани.

- В дежурную часть позвонил ребенок. Девочка сказала, что отец гоняется за ее матерью с ножом, - пояснил источник в правоохранительных органах.

В тот же момент по адресу, названному девочкой, выехала опергруппа. К слову, полицейские успели вовремя, потому что разгоряченный мужчина, действительно, находился в неадекватном состоянии. Его увезли в отдел.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Покушение на убийство".

Напомним, подозреваемый в изнасиловании и покушении на убийство 9-летней девочки из хутора Родниковский признался в преступлении. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков. Ему предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU