Cтроительство наземного метро может обойтись в 80 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-20T14:31:31+03:00

Изменить размер текста: A A

20 декабря в мэрии Краснодара прошел круглый стол по развитию городских проектов. Одной из тем встречи стало наземное место, о строительстве которого говорят уже не первый год.

- Основа всегда - финансирование. По предварительным только расчетам РЖД, стоимость проекта может оценивать порядка 80 миллиардов рублей, - сказал во время круглого стола мэр Краснодара Евгений Первышов. - Это космические просто деньги.

Расчет, по словам градоначальника, делался на основе затрат, которые были в Москве - по проекту «Московская кольцевая».

- Рабочая группа создана, - добавил глава города. - Что касается, участия в ней представителей общественности. Есть ответственные лица, которые занимаются этим вопросом. Я такое предложение внесу.

Напомним, в марте 2019 года появилась информация о том, что наземное метро в Краснодаре построят в три этапа. Договоренности были достигнуты на высшем уровне – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава РЖД Олег Белозеров решили сформировать рабочую группу, которая шаг за шагом будет заниматься воплощением идеи городской электрички.

ИСТОЧНИК KP.RU