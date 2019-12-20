В районе стадиона «Краснодар» появятся дополнительные места для машин

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-20T14:46:28+03:00

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Любителей футбола в кубанской столице много. Потому каждый матч на стадионе «Краснодар» вызывает дикий ажиотаж. В те дни, когда в «Колизее» проходят игры, дворы ближайших многоэтажек превращаются в парковку. Чтобы решить проблему, в районе стадиона создадут дополнительные парковочные места.

- Конечно, дальше будем продумывать создание дополнительных парковочных пространств, в том числе, потому что парковка, которая сегодня существует на стадионе и должна принимать наплыв футбольных болельщиков, — не справляется, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Кроме того, власти города занимаются проектом планировки, межеванием земель под строительство трамвайной линии в районе улицы Восточно-Кругликовской — непосредственно к стадиону.

- Но это процесс не быстрый — года примерно через три сможем приступить уже к строительству трамвайной ветки, - добавляет градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU