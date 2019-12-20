ДТП в центре Краснодара: две машины всмятку
Жуткая авария произошла на пересечении улиц Гаврилова и Красная
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.Фото: Артём ГНАТЕНКО
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По сообщению очевидцев, сегодня, около 15:00 две машины пострадали при столкновении. На фотографии, которую прислали в редакцию «КП»-Кубань», видно, что у обоих транспортных средств разбита передняя часть.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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