ДТП в центре Краснодара: две машины всмятку

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-20T16:29:56+03:00

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Жуткая авария произошла на пересечении улиц Гаврилова и Красная

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По сообщению очевидцев, сегодня, около 15:00 две машины пострадали при столкновении. На фотографии, которую прислали в редакцию «КП»-Кубань», видно, что у обоих транспортных средств разбита передняя часть.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU