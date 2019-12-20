«Она помогает мужу не платить алименты!»: женщина пожаловалась в полицию на пристава в Новороссийске

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-20T16:23:32+03:00

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В полицию Новороссийска обратилась безутешная мать из Тульской области. По словам женщины, 34-летний бывший муж Алексей Деркач (имя и фамилия изменены — Авт.) не выплачивает алименты на маленького ребенка, которые назначил суд. Причем решение служитель Фемиды вынес еще 1 июля 2019 года, но денег горе-отец так ни разу и не перевел.

В итоге образовался долг перед ребенком - 29785 рублей. Сумма вроде бы не сильно большая, но Алексей почти за полгода так и не позаботился погасить задолженность. За мужчину взялись приставы. Причем кубанские. Дело в том, что у нерадивого папаши много родственников в Краснодарском крае. На некоторое время он перебрался в Новороссийск, где им и занялись служители закона.

- Но время идет, а алиментов так и нет, - рассказывала женщина правоохранителям.

Не выдержав, она написала заявление.

- Женщина просит провести проверку деятельности судебного пристава Новороссийска, которая, по ее словам, вступила в сговор с должником, якобы, чтобы увести его от ответственности по исполнительному листу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU