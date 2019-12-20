В Краснодаре потушили пожар на складе на Уральской

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-20T16:37:25+03:00

Пострадавших в ЧП нет [видео]

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Пожар, вспыхнувший на складе на улице Уральской в Краснодаре, потушили.

- Ликвидация возгорания в 15:06, - официально сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В происшествии никто не пострадал. Причины пожара уточняются. Не исключено, что возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования или проводки.

Напомним, огонь возник на складе на улице Уральской в Краснодаре. О возгорании спасателям сообщили очевидцы. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что пожар охватил 200 квадратных метров площади. Однако позже огонь распространился на территории 1000 квадратов.

Во время тушения пожара частично обрушилась кровля здания. Но в происшествии никто не пострадал. Причины пожара уточняются. Не исключено, что возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования или проводки.

В Краснодаре горит склад на Уральской Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..

ИСТОЧНИК KP.RU