В Сочи хулиганы подожгли шалаш с котятами и ежатами
Этот инцидент произошел в Сочи. Во время прогулки местная жительница не раз замечала небольшой шалаш около жилой многоэтажки. Заглянув туда, она обнаружила котят и ежат. Но в один из дней увидела, что кто-то поджег укрытие животных.
Малыши прятались от собак, а в итоге попались на глаза живодерам. Сердобольная женщина тут же заявила об этом в полицию.
- Нам поступило сообщение об умышленном поджоге шалаша, в котором находились котята и ежата, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Идет проверка.
Ранее сообщалось, что в Сочи живодер залил дверной замок клеем, чтобы к кошке после операции никто не смог попасть. После этого случая держать у себя кошку зоозащитница боится – вдруг снова приключится беда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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