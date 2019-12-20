2019-12-20T16:54:33+03:00
Происшествия

В Сочи хулиганы подожгли шалаш с котятами и ежатами

Так изверги решили развлечься
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Котята прятались от собак, а в итоге попались на глаза живодерам.Котята прятались от собак, а в итоге попались на глаза живодерам.
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Этот инцидент произошел в Сочи. Во время прогулки местная жительница не раз замечала небольшой шалаш около жилой многоэтажки. Заглянув туда, она обнаружила котят и ежат. Но в один из дней увидела, что кто-то поджег укрытие животных.

Малыши прятались от собак, а в итоге попались на глаза живодерам. Сердобольная женщина тут же заявила об этом в полицию.

- Нам поступило сообщение об умышленном поджоге шалаша, в котором находились котята и ежата, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Идет проверка.

Ранее сообщалось, что в Сочи живодер залил дверной замок клеем, чтобы к кошке после операции никто не смог попасть. После этого случая держать у себя кошку зоозащитница боится – вдруг снова приключится беда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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