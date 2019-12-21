На Кубани при получении взятки задержаны трое следователей полиции

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-21T09:03:05+03:00

В машине одного из них сотрудники спецслужб обнаружили 600 тысяч рублей

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В Краснодарском крае итогом спецоперации ФСБ стало задержание троих сотрудников полиции, один из которых высокопоставленный.

- При получения денег задержаны заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району майор юстиции Генри Вартанов, следователь следственного отдела, старший лейтенант Аркадик Котанов и стажер-следователь Расим Рамазанов, - сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

В центре Тимашевска в автомобиле одного из них были найдены 600 тысяч рублей, 10 тысяч из них - муляж. Предварительно, за эти деньги полицейские должны были вывести из-под уголовной ответственности двоих местных жителей, подозреваемых по статье "Мошенничество".

После сообщения о задержании сотрудников полиции, в ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщили о назначении проверки в отношении задержанных. Ее итогом будет отстранения их от служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU