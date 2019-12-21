В Сочи запретили строительство больших домов
Сочинская администрация теперь не будет выдавать разрешений на индивидуальную застройку свыше 500 квадратных метров. Огромные особняки попали под запрет. Таким образом в мэрии собираются решить проблему, когда под видом частного дома застройщик возводит многоквартирный.
Кроме того, напомним, строить дома теперь нельзя ближе 500 метров от морской береговой линии.
В этом году по решению суда были снесены 14 объектов самовольного строительства. Двенадцать из них - многоквартирные дома, строившиеся как частные.
Напомним, в Краснодаре снесли огромный самострой в парке "Городской сад". Решение суда о сносе было принято несколько лет назад. Но собственник бетонных конструкций в 200 квадратных метров не торопился его исполнять. В итоге эти функции взяли на себя в мэрии кубанской столицы, уничтожив конструкцию, уродовавшую парк.
ИСТОЧНИК KP.RU