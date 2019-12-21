2019-12-21T11:51:18+03:00
Общество

В Сочи запретили строительство больших домов

Теперь особняки не могут превышать 500 квадратных метров
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

Сочинская администрация теперь не будет выдавать разрешений на индивидуальную застройку свыше 500 квадратных метров. Огромные особняки попали под запрет. Таким образом в мэрии собираются решить проблему, когда под видом частного дома застройщик возводит многоквартирный.

Кроме того, напомним, строить дома теперь нельзя ближе 500 метров от морской береговой линии.

В этом году по решению суда были снесены 14 объектов самовольного строительства. Двенадцать из них - многоквартирные дома, строившиеся как частные.

Напомним, в Краснодаре снесли огромный самострой в парке "Городской сад". Решение суда о сносе было принято несколько лет назад. Но собственник бетонных конструкций в 200 квадратных метров не торопился его исполнять. В итоге эти функции взяли на себя в мэрии кубанской столицы, уничтожив конструкцию, уродовавшую парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сочинском доме, на состояние которого пожаловались Путину, начались работы по благоустройству
На Кубани два человека погибли в жестком ДТП на встречке
На Кубани задержали 65-летнего автоугонщика
31 декабря на Кубани могут сделать выходным днем
В Сочи запретили строительство больших домов
Краснодарский УФАС включил в число недобросовестных 25 участников аукционов
На Кубани при получении взятки задержаны трое следователей полиции
В краевом УФАС прошел брифинг на тему защиты конкуренции
В Новороссийске школьник справил нужду на главную елку города
В Сочи хулиганы подожгли шалаш с котятами и ежатами
В Краснодаре потушили пожар на складе на Уральской
«Она помогает мужу не платить алименты!»: женщина пожаловалась в полицию на пристава в Новороссийске
ДТП в центре Краснодара: две машины всмятку
Поставил Лабинск под угрозу: мужчина украл берегоукрепительные сооружения
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
В районе стадиона «Краснодар» появятся дополнительные места для машин
Cтроительство наземного метро может обойтись в 80 миллиардов рублей
На Кубани ребенок заявил в полицию на отца, который избивает мать