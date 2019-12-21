2019-12-21T10:57:21+03:00
Общество

Краснодарский УФАС включил в число недобросовестных 25 участников аукционов

Ранее победившие на торгах они отказались арендовать или покупать земельные участки
Ева МУР@kp_kuban
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В краснодарском управлении федеральной антимонопольной службы рассказали о порядке внесения юридических лиц в реестр недобросовестных участников аукционов. Только за одиннадцать месяцев этого года в их число попали 25 участников торгов.

- Отказ победителя торгов от заключения договора аренды или покупки земельного участка по истечению 30 дней – основание для его включения в Реестр недобросовестных участников аукциона. Такие участники торгов, намеренно взвинчивающие цены, то есть по факту срывающие торги, будут лишены возможности участия в торгах на ближайшие два года, - сообщила "КП" - Кубань" начальник отдела контроля органов власти УФАС Оксана Сиргунина.

Более того, в практике сотрудников УФАС встречается и недобросовестное поведение организаторов торгов. Так, победителям, к примеру, подают для подписания проекты договоров с измененными условиями.

Более подробно с условиями включения в перечень недобросовестных участников аукционов можно ознакомиться на сайте УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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