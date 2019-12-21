31 декабря на Кубани могут сделать выходным днем

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-21T12:19:42+03:00

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В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днем. Сделать из него выходной можно, но лишь если так решит работодатель.

- Сотруднику можно выделить однодневный отпуск в рамках ежегодного, неиспользованного либо без сохранения зарплаты. Также возможен отгул за заранее отработанное сверхурочное время или выход на работу в нерабочий, праздничный день, - говорят в Роструде. - При этом стоит помнить, что такой дополнительный выходной уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение заработной платы. Если инициатива исходит от работодателя, то разрешить ситуацию должен он.

Не спешат решать вопрос с выходным и в администрации Краснодарского края, даже несмотря на то, что их коллеги из 12-ти регионов уже приняли такое решение.

- Этот вопрос требует тщательного изучения, и прежде всего, с точки зрения общественного мнения, - ответили "КП" - Кубань" во властных кабинетах.

Действительно, мнению жителей Краснодарского края на этот счет очень неоднозначно. "Комсомольская правда" провела такой опрос в эфире радио.

Тема дня: Будет ли Кубань отдыхать 31 декабря? - Краснодар - 20.12.2019 00:00 00:00

- Мы готовы всегда были работать и в праздники, и накануне них, - высказал свою точку зрения радиослушатель Станислав. - Если бы эти дни оплачивались в двойном размере.

Его поддержала еще одна радиослушательница, назвавшаяся Зоей Романовной.

- Я 30 лет проработала фельдшером на скорой, а там таких понятий, как праздники не существует, - сказала она. - Но мы всегда знали, что эта работа в такие дни очень хорошо оплачивается, и не сетовали.

Кроме того, считают многие, что ни сокращать, ни увеличивать новогодние каникулы ни к чему.

- Будем честны, люди перестают работать с 25-26 декабря. Когда пошли корпоративы. Когда начинают мотаться по магазинам за подарками, - объяснил психолог Павел Жавнеров. - И если вы сократите январские праздники, народ наш и так будет работать в треть силы. А еще — людям нужно просто отдыхать. Людям нужны праздники, чтобы они не зарывались в своих проблемах.

Однако в некоторых регионах каникулы все-таки начнутся уже 31-го декабря. Насколько эта мера станет живучей, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU