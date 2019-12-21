На Кубани задержали 65-летнего автоугонщика

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-21T13:28:48+03:00

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Автомобиль жителя Каневского района пропал, когда он оставил его у дома своего знакомого. Он заявил об угоне в полицию. Позже полицейские отправили ориентировку на украденный автомобиль всем постам ГИБДД.

Вскоре машину нашли. Правда, она была сильно повреждена, так как 65-летний угонщик попал на ней в аварию.

Выяснилось, что мужчина, житель Приморско-Ахтарска, был пьян, когда заметил на обочине чужой автомобиль. Двери его были не заперты.

- Он сел за руль и поехал, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Но вскоре съехал в кювет.

Сейчас правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье "Угон". Мужчине за его пьяные "шалости" грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задерживать и сажать в изолятор до окончания следствия его не стали, выбрав гуманную меру пресечения - обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU