Деды Морозы прошли парадом по улицам кубанских городов и станиц

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-21T18:15:52+03:00

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В Краснодаре открыли главную городскую елку. Сегодня, 21 декабря, по центральной улице кубанской столицы прошли зимние волшебники из 44 муниципалитетов Кубани.

На Кубани учреждения культуры готовятся к празднованию Нового года заранее. Праздничные мероприятия, по традиции, начались в середине декабря. Каждый год их посещает порядка 1 млн жителей и гостей края.

- В 2019 году государственные и муниципальные учреждения культуры представят свыше 700 мероприятий. Также не останутся в стороне музеи и библиотеки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ставшее традиционным мероприятие «Новогодняя звезда» состоялось в Краснодаре 21 декабря. По главной улице краевого центра прошла колонна сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом. Завершилось шествие на Городской площади, где новогодний волшебник зажег огни на главной елке Краснодара.

ФОТОРЕПОРТАЖ С НОВОГОДНЕГО ШЕСТВИЯ

ИСТОЧНИК KP.RU