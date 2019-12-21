В сочинском доме, на состояние которого пожаловались Путину, начались работы по благоустройству
К сочинскому дому на Мацестинской, 17 с утра, 21 декабря, прибыли бригады рабочих. Всего насчитали 32 человека, сообщает портал "СочиСтрим".
Они занялись очисткой водостоков и закапывают дренажи по периметру двора.
Рабочие выполняют целый комплекс работ
Кроме того, рабочие активно взялись за строительство детской площадки. На нее сегодня завезли щебень. Работает тяжелая техника.
При входе в дом сварщики восстанавливают плитку на крыльце и перила. Зелеными насаждениями занимается бригада благоустроителей. Чистят и мою всю территорию многоквартирного дома.
Все эти работы ведутся под пристальным внимание чиновников городской администрации.
На объекте находятся сразу 32 человека
Позже в мэрии Сочи ответили, что дом по улице Мацестинская, 17, о котором и шла речь, был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. В новые квартиры заселили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, для которых организовано социальное обслуживание и все необходимые условия.
ИСТОЧНИК KP.RU