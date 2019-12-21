2019-12-21T15:05:36+03:00
Общество

В сочинском доме, на состояние которого пожаловались Путину, начались работы по благоустройству

Рабочие чистят водостоки и закапывают дренажи по периметру двора
Ева МУР@kp_kuban
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Дом на Мацестинской в СочиДом на Мацестинской в Сочи
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К сочинскому дому на Мацестинской, 17 с утра, 21 декабря, прибыли бригады рабочих. Всего насчитали 32 человека, сообщает портал "СочиСтрим".

Они занялись очисткой водостоков и закапывают дренажи по периметру двора.

Рабочие выполняют целый комплекс работ

Рабочие выполняют целый комплекс работ

Кроме того, рабочие активно взялись за строительство детской площадки. На нее сегодня завезли щебень. Работает тяжелая техника.

При входе в дом сварщики восстанавливают плитку на крыльце и перила. Зелеными насаждениями занимается бригада благоустроителей. Чистят и мою всю территорию многоквартирного дома.

Все эти работы ведутся под пристальным внимание чиновников городской администрации.

На объекте находятся сразу 32 человека

На объекте находятся сразу 32 человека

Позже в мэрии Сочи ответили, что дом по улице Мацестинская, 17, о котором и шла речь, был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. В новые квартиры заселили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, для которых организовано социальное обслуживание и все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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