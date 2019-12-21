В сочинском доме, на состояние которого пожаловались Путину, начались работы по благоустройству

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-21T15:05:36+03:00

Дом на Мацестинской в Сочи

Рабочие чистят водостоки и закапывают дренажи по периметру двора

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К сочинскому дому на Мацестинской, 17 с утра, 21 декабря, прибыли бригады рабочих. Всего насчитали 32 человека, сообщает портал "СочиСтрим".

Они занялись очисткой водостоков и закапывают дренажи по периметру двора.

Рабочие выполняют целый комплекс работ

Кроме того, рабочие активно взялись за строительство детской площадки. На нее сегодня завезли щебень. Работает тяжелая техника.

При входе в дом сварщики восстанавливают плитку на крыльце и перила. Зелеными насаждениями занимается бригада благоустроителей. Чистят и мою всю территорию многоквартирного дома.

Все эти работы ведутся под пристальным внимание чиновников городской администрации.

На объекте находятся сразу 32 человека

Позже в мэрии Сочи ответили, что дом по улице Мацестинская, 17, о котором и шла речь, был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. В новые квартиры заселили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, для которых организовано социальное обслуживание и все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU