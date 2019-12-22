2019-12-22T08:56:21+03:00
Общество

Скопировали логотип: Сеть АЗС Кубани наказали за незаконное использование товарного знака

Эксперты посчитали, что это могло причинить убытки конкуренту
Евгения СОРОКА
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Руководителя АЗС попросили демонтировать вывески, похожие на товарный знак известной компании.Руководителя АЗС попросили демонтировать вывески, похожие на товарный знак известной компании.
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Краснодарское УФАС признало ненадлежащей логотип местной сети автозаправок. Дело было возбуждено еще в конце апреля 2019 года по заявлению одной из крупных нефтегазовых компаний.

На горячую линию стали поступать жалобы от клиентов, приходили и письменные претензии на сервис и услуги. Заправляющиеся водители были уверены – услуги им оказывает та самая компания, которая является одним из столпов углеводородной экономики России. И качество бензина вместе с уровнем обслуживания у них соответствующие.

Но при проверке информации выяснилось, что по указанным адресам находятся абсолютно другие заправки. А неразбериха возникла из-за рекламных обозначений, которые практически ничем не отличались от товарного знака крупной нефтегазовой компании.

- В действиях ответчика присутствуют все признаки недобросовестной конкуренции, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краснодарском УФАС. – Действия фирмы, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, могут причинить убытки конкуренту.

В итоге АЗС выдано предписание с требованием устранить нарушения. Все было исполнено в срок.

- Материалы дела преданы должностному лицу Краснодарского УФАС для привлечения организации к административной ответственности, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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