2019-12-22T12:40:29+03:00
Общество

На Кубани оштрафовали предпринимателя за выдачу полисов ОСАГО

Он арендовал офис рядом с экзаменационном отделом ГИБДД
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Предприниматель перестал выдавать полисы.Предприниматель перестал выдавать полисы.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

В Краснодарское УФАС поступило заявление от прокуратуры Брюховецкого района о недобросовестной конкуренции в действиях местного предпринимателя. Мужчина занимался страхованием машин. А его офис находится рядом с экзаменационным отделом ГИБДД.

- По мнению прокуратуры, организация продажи полисов ОСАГО на территории, занимаемой ГИБДД, дает ему возможность привлечь наибольшее количество страхователей, - поясняют «КП» - Кубань» в Краснодарском УФАС.

Сам ответчик заверил, что оказывает услуги эвакуатора, заключает договоры, а также принимает заявки для осуществления посреднических услуг при оценке недвижимого имущества. Но автострахованием с 1 января 2019 года не занимается.

Действия предпринимателя признали ненадлежащими. Предписание ему не выдавали, так как арендовать помещение рядом с гаишниками он прекратил.

Но все же за нарушения его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.33 КоАП РФ и выписали штраф на 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Новороссийске
На Кубани оштрафовали предпринимателя за выдачу полисов ОСАГО
Около Джубги со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен войны
На Кубани случаев заражения птичьим гриппом не обнаружили
«Он пытался затормозить!»: в Сочи водитель Gelandewagen сбил насмерть 74-летнюю пенсионерку
В Новороссийске спасли собаку, запутавшуюся в колючей проволоке
Скопировали логотип: Сеть АЗС Кубани наказали за незаконное использование товарного знака
Перебегал железнодорожные пути: человек погиб под колесами поезда в Сочи
В Славянском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
Деды Морозы прошли парадом по улицам кубанских городов и станиц
В Краснодаре избрали нового районного казачьего атамана
В сочинском доме, на состояние которого пожаловались Путину, начались работы по благоустройству
На Кубани два человека погибли в жестком ДТП на встречке
На Кубани задержали 65-летнего автоугонщика
31 декабря на Кубани могут сделать выходным днем
В Сочи запретили строительство больших домов
Краснодарский УФАС включил в число недобросовестных 25 участников аукционов
На Кубани при получении взятки задержаны трое следователей полиции
В краевом УФАС прошел брифинг на тему защиты конкуренции
В Новороссийске школьник справил нужду на главную елку города
В Сочи хулиганы подожгли шалаш с котятами и ежатами
В Краснодаре потушили пожар на складе на Уральской
«Она помогает мужу не платить алименты!»: женщина пожаловалась в полицию на пристава в Новороссийске
ДТП в центре Краснодара: две машины всмятку
Поставил Лабинск под угрозу: мужчина украл берегоукрепительные сооружения
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
В районе стадиона «Краснодар» появятся дополнительные места для машин
Cтроительство наземного метро может обойтись в 80 миллиардов рублей
На Кубани ребенок заявил в полицию на отца, который избивает мать