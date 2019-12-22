На Кубани оштрафовали предпринимателя за выдачу полисов ОСАГО

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-22T12:40:29+03:00

Он арендовал офис рядом с экзаменационном отделом ГИБДД

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В Краснодарское УФАС поступило заявление от прокуратуры Брюховецкого района о недобросовестной конкуренции в действиях местного предпринимателя. Мужчина занимался страхованием машин. А его офис находится рядом с экзаменационным отделом ГИБДД.

- По мнению прокуратуры, организация продажи полисов ОСАГО на территории, занимаемой ГИБДД, дает ему возможность привлечь наибольшее количество страхователей, - поясняют «КП» - Кубань» в Краснодарском УФАС.

Сам ответчик заверил, что оказывает услуги эвакуатора, заключает договоры, а также принимает заявки для осуществления посреднических услуг при оценке недвижимого имущества. Но автострахованием с 1 января 2019 года не занимается.

Действия предпринимателя признали ненадлежащими. Предписание ему не выдавали, так как арендовать помещение рядом с гаишниками он прекратил.

Но все же за нарушения его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.33 КоАП РФ и выписали штраф на 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU