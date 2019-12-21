2019-12-21T23:25:41+03:00
Происшествия

В Славянском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Мужчин успели спасти
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Беда случилась в субботу, 21 декабря, в Славянском районе. В 17:10 оперативному дежурному ЕДДС сообщили о том, что в лимане Лозовском около станицы Черноерковская перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.

По словам очевидцев, мужчины отплыли от берега и около часа ловили рыбу. Чтобы не заскучать, стали выпивать спиртное, которое взяли с собой. В какой-то момент один из рыбаков, по всей видимости, потерял равновесие, из-за чего лодка и перевернулась.

- На место происшествия приехали 13 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В поисковых работах задействовали специалистов ГИМС МЧС России, Кубань-СПАС и муниципальной службы спасения.

Спасательные работы продолжались чуть больше получаса - в 17:45 всех людей доставили на берег. Угрозы их жизни и здоровью нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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