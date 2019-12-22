В Новороссийске спасли собаку, запутавшуюся в колючей проволоке

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-22T09:33:26+03:00

Пса освободили из «плена» с помощью болтореза и кусачек [фото]

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Инцидент случился в районе одного из гипермаркетов города-героя. Случайные прохожие заметили собаку, которая запуталась в колючей проволоке. Освободиться из западни пес не мог.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

За помощью неравнодушные жители Новороссийска обратились к местной службе спасения.

- По телефону очевидцы сообщили нам, что самостоятельно справиться не могут. Дело в том, что собака рычала и кусалась, никому не позволяя к ней подойти, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Приехав на место, спасателям все-таки удалось подойти к животному. С помощью болтореза и кусачек они освободили пса из «плена».

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- Хотелось бы предупредить тех, кто пытается самостоятельно помочь животным, - добавляет Алексей Одеров. - Если вы видите, что животное проявляет агрессию, то не проводите спасательную операцию самостоятельно, это может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU