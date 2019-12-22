В Новороссийске спасли собаку, запутавшуюся в колючей проволоке
Инцидент случился в районе одного из гипермаркетов города-героя. Случайные прохожие заметили собаку, которая запуталась в колючей проволоке. Освободиться из западни пес не мог.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
За помощью неравнодушные жители Новороссийска обратились к местной службе спасения.
- По телефону очевидцы сообщили нам, что самостоятельно справиться не могут. Дело в том, что собака рычала и кусалась, никому не позволяя к ней подойти, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
Приехав на место, спасателям все-таки удалось подойти к животному. С помощью болтореза и кусачек они освободили пса из «плена».
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
- Хотелось бы предупредить тех, кто пытается самостоятельно помочь животным, - добавляет Алексей Одеров. - Если вы видите, что животное проявляет агрессию, то не проводите спасательную операцию самостоятельно, это может быть опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU