Перебегал железнодорожные пути: человек погиб под колесами поезда в Сочи

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-22T08:29:59+03:00

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Трагедия произошла в районе перегона Лазаревская-Водопадный в Сочи. Звонок о том, что поезд сбил человека, в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, человек решил перебежать железнодорожные пути прямо перед проходящим поездом. Машинист подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, но было уже поздно.

- На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО. - «Комсомольской правде» - Кубань» в Личность погибшего устанавливается.

Правоохранители напоминают, что переходить железнодорожные пути нужно лишь в установленных для этого местах - следует пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами. Услышав звуковой сигнал приближающегося состава, следует отойти на безопасное расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU