Около Джубги со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен войны
Историческую находку обнаружили на дне Черного моря у побережья Краснодарского края в районе Джубги.
Водолазы спасательного судна «Эпрон» во время поисковой операции установили, что фрагменты советского бомбардировщика находятся на глубине 80 метров.
- Часть находки - два двигателя и крыло - удалось поднять на поверхность, - сообщают «КП» - Кубань» в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.
Фото: waralbum.ru
А вот работы по подъему фюзеляжа и второго крыла временно приостановлены. Сейчас водолазом мешает непогода. Но как только шторм стихнет, специалисты вновь погрузятся на дно Черного моря.
- Перед началом работ место осмотрели с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, - добавляют в Минобороны России. - На дне остропку и контроль подъема проводили четыре водолаза.
Все поднятые на поверхность фрагменты специалисты очистят от ила. Если на них будут обнаружены какие-то данные (номера двигателей или пулеметов - Авт.), то это позволит установить информацию о бомбардировщике и его экипаже.
СПРАВКА «КП»
Пе-2 - советский пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны. Летчики часто называли его «Пешкой». Был разработан в 1939 году советским авиаконструктором Владимиром Петляковым. Его длина - 12,7 метра, размах крыльев - 17,1 метра.
в сентябре-декабре 1941 года «Пешка» наносила удары по немецким войскам, рвущимся к Севастополю.
ИСТОЧНИК KP.RU