2019-12-22T11:26:44+03:00
Политика

Около Джубги со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен войны

Бомбардировщик обнаружен на глубине 80 метров
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Минобороны России.Фото: Минобороны России.
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Историческую находку обнаружили на дне Черного моря у побережья Краснодарского края в районе Джубги.

Водолазы спасательного судна «Эпрон» во время поисковой операции установили, что фрагменты советского бомбардировщика находятся на глубине 80 метров.

- Часть находки - два двигателя и крыло - удалось поднять на поверхность, - сообщают «КП» - Кубань» в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.

Фото: waralbum.ru

Фото: waralbum.ru

А вот работы по подъему фюзеляжа и второго крыла временно приостановлены. Сейчас водолазом мешает непогода. Но как только шторм стихнет, специалисты вновь погрузятся на дно Черного моря.

- Перед началом работ место осмотрели с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, - добавляют в Минобороны России. - На дне остропку и контроль подъема проводили четыре водолаза.

Все поднятые на поверхность фрагменты специалисты очистят от ила. Если на них будут обнаружены какие-то данные (номера двигателей или пулеметов - Авт.), то это позволит установить информацию о бомбардировщике и его экипаже.

СПРАВКА «КП»

Пе-2 - советский пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны. Летчики часто называли его «Пешкой». Был разработан в 1939 году советским авиаконструктором Владимиром Петляковым. Его длина - 12,7 метра, размах крыльев - 17,1 метра.

в сентябре-декабре 1941 года «Пешка» наносила удары по немецким войскам, рвущимся к Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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