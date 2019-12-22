«Он пытался затормозить!»: в Сочи водитель Gelandewagen сбил насмерть 74-летнюю пенсионерку
Трагедия произошла на улице Конституции в районе дома №36 в Сочи. По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes-Benz G-Класса сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Очевидцы происшествия рассказывают о том, что мужчина пытался затормозить, но избежать столкновения не смог - уж слишком маленькое было расстояние.
На место ДТП вызвали скорую, однако медики спасти женщину не успели. От полученных травм она скончалась на месте.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - уточнил инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Ранее сообщалось, что нa 44-ом километре aвтодороги «Тихорецк – Белaя Глинa» в Новопокровском рaйоне два человека погибли в жестком ДТП на встречке. Еще один человек с трaвмaми госпитaлизировaн в местную больницу. Проводится проверка по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU