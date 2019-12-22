2019-12-22T09:51:49+03:00
Происшествия

«Он пытался затормозить!»: в Сочи водитель Gelandewagen сбил насмерть 74-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.
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Трагедия произошла на улице Конституции в районе дома №36 в Сочи. По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes-Benz G-Класса сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Очевидцы происшествия рассказывают о том, что мужчина пытался затормозить, но избежать столкновения не смог - уж слишком маленькое было расстояние.

На место ДТП вызвали скорую, однако медики спасти женщину не успели. От полученных травм она скончалась на месте.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - уточнил инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее сообщалось, что нa 44-ом километре aвтодороги «Тихорецк – Белaя Глинa» в Новопокровском рaйоне два человека погибли в жестком ДТП на встречке. Еще один человек с трaвмaми госпитaлизировaн в местную больницу. Проводится проверка по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Он пытался затормозить!»: в Сочи водитель Gelandewagen сбил насмерть 74-летнюю пенсионерку
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