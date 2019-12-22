На Кубани случаев заражения птичьим гриппом не обнаружили

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-22T10:57:24+03:00

Зато в дикой фауне в районе Горячего Ключа выявили АЧС

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Источник вируса птичьего гриппа - дикие пернатые. Контакта с фабричными несушками они не имеют. А вот птица на подсобных хозяйствах вполне может заразиться. Но, к счастью, на Кубани угрозы нет - в 2019 году не зафиксировано ни одного случая заражения.

- С начала года вакцинированы более 6,9 миллиона сельскохозяйственных птиц, - сообщают в администрации региона. - Осуществляется постоянный контроль состояния иммунитета к вирусу после введения препаратов.

Зато в дикой фауне в районе Горячего Ключа выявили АЧС.

- В розничных магазинах Апшеронского и Тихорецкого районов запретили торговлю инфицированной мясной продукции, - сказал «КП» - Кубань» руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. - Ее завозили из другого региона.

Во всех инфицированных объектах своевременно и в полном объеме провели обработку. Сейчас ограничительные меры отменены.

СПРАВКА «КП»

Известно, что птичьим гриппом способны заражаться люди и свиньи. При хорошей термической обработке мясо подцепивших вирус животных можно есть без опасений. А вот сырые яйца употреблять нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU