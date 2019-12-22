На Кубани случаев заражения птичьим гриппом не обнаружили
Источник вируса птичьего гриппа - дикие пернатые. Контакта с фабричными несушками они не имеют. А вот птица на подсобных хозяйствах вполне может заразиться. Но, к счастью, на Кубани угрозы нет - в 2019 году не зафиксировано ни одного случая заражения.
- С начала года вакцинированы более 6,9 миллиона сельскохозяйственных птиц, - сообщают в администрации региона. - Осуществляется постоянный контроль состояния иммунитета к вирусу после введения препаратов.
Зато в дикой фауне в районе Горячего Ключа выявили АЧС.
- В розничных магазинах Апшеронского и Тихорецкого районов запретили торговлю инфицированной мясной продукции, - сказал «КП» - Кубань» руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. - Ее завозили из другого региона.
Во всех инфицированных объектах своевременно и в полном объеме провели обработку. Сейчас ограничительные меры отменены.
СПРАВКА «КП»
Известно, что птичьим гриппом способны заражаться люди и свиньи. При хорошей термической обработке мясо подцепивших вирус животных можно есть без опасений. А вот сырые яйца употреблять нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU