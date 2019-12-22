2019-12-22T13:42:09+03:00
Происшествия

СК проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Новороссийске

Информацию о задержании прораба правоохранители не подтверждают
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Обстоятельства ЧП уточняются.Обстоятельства ЧП уточняются.
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Трагедия произошла на строительной площадке одного из многоквартирных домов в городе-герое. По предварительным данным, рабочие копали траншею под фундамент для многоэтажки.

В какой-то момент один из строителей заметил, что грунт начал проседать. А через секунды он осыпался на дно ямы и придавил 45-летнего мужчину, который находился внизу.

Коллеги тут же поспешили к нему на помощь, пока одни раскапывали его, другие звонили в скорую. Достать мужчину из-под груды камней и песка все же удалось, но признаков жизни рабочий уже не подавал. По некоторым данным, он задохнулся под толщей земли.

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели мужчины.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Кроме того, в Сети появились сведения о том, что уже задержан подозреваемый - это прораб. Однако правоохранители опровергли эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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СК проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Новороссийске
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