В горах Сочи по-прежнему лавиноопасно
С вечера 22 декабря по 23 декабря в горах Сочи в любой момент может сойти лавина. Об этом предупреждают в сочинской администрации.
- В горах выше 1500 метров над уровнем моря — слабая лавинная опасность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Инфографика: Ольга СУХОВА.
Спасатели советуют туристам не выходить в горы, а также принять все меры предосторожности.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
Как вести себя при лавионоопасности:
- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.
- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.
- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.
- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.
ИСТОЧНИК KP.RU