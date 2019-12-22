2019-12-22T14:39:48+03:00
Общество

В горах Сочи по-прежнему лавиноопасно

Спасатели просят быть осторожными
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Экстренное предупреждение опубликовали власти города.Экстренное предупреждение опубликовали власти города.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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С вечера 22 декабря по 23 декабря в горах Сочи в любой момент может сойти лавина. Об этом предупреждают в сочинской администрации.

- В горах выше 1500 метров над уровнем моря — слабая лавинная опасность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Инфографика: Ольга СУХОВА.

Инфографика: Ольга СУХОВА.

Спасатели советуют туристам не выходить в горы, а также принять все меры предосторожности.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как вести себя при лавионоопасности:

- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.

- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.

- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.

- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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