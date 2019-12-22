Жесткое ДТП в Сочи: в лобовом столкновении с мусоровозом погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-22T15:25:13+03:00

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Авария произошла накануне вечером в Лазаревском районе города-курорта. По предварительным данным, мужчина за рулем Fiat ехал по дороге в поселке Нижняя Беранда. В какой-то момент водители вырулил на встречную полосу. Очевидцы говорят, что он хотел совершить обгон, но не заметил фуру, которая ехала навстречку.

Fiat лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем МАН. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на двигающуюся Toyota.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751077" frameborder="0"></iframe> В Сочи в результате ДТП погиб человек Видео: ЧП Сочи.

В результате серьезной аварии погиб 60-летний мужчина, находившийся за рулем Fiat. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще один пассажир легкового автомобиля получил травмы, его госпитализировали. Водитель мусоровоза отделался испугом.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU