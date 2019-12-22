Больше 42 километров ливневой канализации расчистили в Краснодаре

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-22T15:58:59+03:00

Об этом сообщили в городской администрации

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Мэрия Краснодара опубликовала новые данные по работе специализированной службы, которая следит за ливневками в городе.

Рабочие уже прочистили 42,5 километра коллекторов, убрали ил и грязь в 1903 дождевых колодцах. Отреагировали на заявки жителей по 255 адресам.

Фото: krd.ru

- Большое внимание уделили улицам Фестивального и прилегающим к нему жилым массивам по улице и проезду им. Репина, по ул. Дальней, - рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.

Также бригады отработали заявки по адресам в старом центре, в «Черемушках», в Пашковском. Именно здесь сети ливневой канализации проложены очень давно.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», полностью сеть ливневок в Краснодаре специалисты очистят за полтора-два года.

ИСТОЧНИК KP.RU