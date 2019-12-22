В Геленджике в велопараде проехали 200 Дедов Морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-22T17:09:49+03:00

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В субботу, 22 декабря, на набережной курорта состоялся красочный велопарад. Погода на Кубани далеко не зимняя, а уж на побережье - тем более. На санях по асфальту точно не проедешь, потому сказочные старцы вместе со своими внучками выбрали более удобный вид транспорта.

- На Центральную площадь Геленджика пришли взрослые и дети - самому старшему участнику акции 70 лет, а самой младшей - пять лет, - рассказывают в администрации курорта. - Все собравшиеся нарядлись в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

Участники флешмоба прокатились по набережной на велосипедах. Но были и те, кто встал на самокаты, ролики и скейтборды. Все с удовольствием фотографировались друг с другом и демонстрировали чудеса новогоднего креатива.

Напомним, эта праздничная акция становится уже традицией для Геленджика - велозаезд в преддверии Нового года проводят каждый год.

- В этот раз в велопараде проехали около 200 человек, - уточняюи в мэрии Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU