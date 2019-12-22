2019-12-22T19:10:37+03:00
Общество

В Новороссийске спасатели помогли спустить больную женщину с пятого этажа

На помощь их позвали медики
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей ОДЕРОВ.Фото: Алексей ОДЕРОВ.
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Помощь спасателей понадобилась семье в Новороссийске, куда вызвали скорую помощь. Фельдшеры приехали к больной женщине в квартиру многоэтажки на Анапском шоссе.

- Мы помогли спустить пенсионерку с пятого этажа к карете скорой помощи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Всего в работе задействовали пять спасателей.

Напомним, ранеес сообщалось, что в городе-герое местная служба спасения помогла собаке. Бедняга запуталась в колючей проволоке. Освободиться из западни пес не мог.

На помощь животному прибежали прохожие, но собака стала рычать. Вытащить из "плена" дворнягу удалось лишь спасателям, правда, только с помощью специальных инструментов, которые помогли разрезать проволоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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