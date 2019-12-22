В Сочи из загоревшейся многоэтажки эвакуировали 30 человек
Пожар вспыхнул в воскресенье, 22 декабря, в Хостинском районе Сочи. Диспетчеру поступило сообщение о возгорании в доме на улице Мацестинская, 2.
- Заявка поступила в 16:42, к месту незамедлительно направились силы и средства МЧС России в составе 6 единиц техники и 18 человек личного состава, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 16:50 спасатели прибыли на место. Однако тушить уже было нечего - люди самостоятельно справились с огнем.
- Нашими подразделениями была проведена эвакуация 30 человек, спасено четыре человека, - добавляют в ведомстве.
В происшествии никто не пострадал. А вот, что стало причиной возгорания, выясняют эксперты.
Ранее сообщалось, что в Сочи хулиганы подожгли шалаш с котятами и ежатами. Так, изверги решили развлечь себя.
ИСТОЧНИК KP.RU