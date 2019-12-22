2019-12-22T20:30:09+03:00
Происшествия

В Сочи из загоревшейся многоэтажки эвакуировали 30 человек

В происшествии никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Из пожара спасено 4 человека.Из пожара спасено 4 человека.
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Пожар вспыхнул в воскресенье, 22 декабря, в Хостинском районе Сочи. Диспетчеру поступило сообщение о возгорании в доме на улице Мацестинская, 2.

- Заявка поступила в 16:42, к месту незамедлительно направились силы и средства МЧС России в составе 6 единиц техники и 18 человек личного состава, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 16:50 спасатели прибыли на место. Однако тушить уже было нечего - люди самостоятельно справились с огнем.

- Нашими подразделениями была проведена эвакуация 30 человек, спасено четыре человека, - добавляют в ведомстве.

В происшествии никто не пострадал. А вот, что стало причиной возгорания, выясняют эксперты.

Ранее сообщалось, что в Сочи хулиганы подожгли шалаш с котятами и ежатами. Так, изверги решили развлечь себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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