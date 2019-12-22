В Крымском районе демонтировали аварийный участок трубы
Рабочие продолжают ликвидировать последствия аварии в Крымском районе. Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в районе хутора Новотроицкого. Из-за этого без блага цивилизации остались более 160 тысяч людей.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю продолжает свою работу оперативный штаб.
- По состоянию на 22:00, произведена откачка воды из котлована, а также демонтирован аварийный участок трубы, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сейчас бригады начали заменять аварийный участок трубы, а затем приступят к сварочным работам.
- Установлена световая вышка, работы по устранению порыва будут продолжаться всю ночь, - добавляют в краевом ГУ МЧС.
Бригады планируют восстановить водоснабжение к 09:00 23 декабря.
Ранее сообщалось, что из-за порыва водовода в понедельник, 23 декабря, детсады прекратят работу, а в школах - сокращенный день.
Авария на водоводе в Крымском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU