В Крымском районе демонтировали аварийный участок трубы

СЕГОДНЯ 22:57 2019-12-22T22:57:42+03:00

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Рабочие продолжают ликвидировать последствия аварии в Крымском районе. Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в районе хутора Новотроицкого. Из-за этого без блага цивилизации остались более 160 тысяч людей.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю продолжает свою работу оперативный штаб.

- По состоянию на 22:00, произведена откачка воды из котлована, а также демонтирован аварийный участок трубы, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас бригады начали заменять аварийный участок трубы, а затем приступят к сварочным работам.

- Установлена световая вышка, работы по устранению порыва будут продолжаться всю ночь, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Бригады планируют восстановить водоснабжение к 09:00 23 декабря.

Ранее сообщалось, что из-за порыва водовода в понедельник, 23 декабря, детсады прекратят работу, а в школах - сокращенный день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751099" frameborder="0"></iframe> Авария на водоводе в Крымском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU