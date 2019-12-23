На Красной Поляне запустили новый водозабор, строившийся к Олимпиаде-2014

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-23T08:31:31+03:00

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Вододефицит горнолыжным курортам Сочи больше не грозит. На Красной Поляне введен в эксплуатацию новый водозабор на реке Бешенка. Его мощность – 11 тысяч кубометров в сутки. Вода поднимается из 12 скважин с глубины 30 метров и проходит естественную фильтрацию.

Дополнительно ее обеззараживают с помощью гипохлорида натрия и ультрафиолетового излучения. Чистейшую горную воду уже могут пить гости курортов Сочи.

- С этого момента и на долгий промежуток времени, а я думаю, что запасов воды хватит лет на 10-20 точно, мы обеспечили район Красной Поляны водой, - сказал директор МУП «Водоканал» Сочи Антон Денисов.

Запущенный в Сочи водозабор строился в 2011-2013 годы к Олимпиаде-2014, но так и не был введен в строй. Весь горный кластер обеспечивался водой с водозабора в Эсто-Садке, мощностью 14 тысяч кубометров в сутки. Однако с ростом популярности курорта давление в кранах у жителей и гостей Красной Поляны стало снижаться в дни пиковых нагрузок.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил руководству водоканала подготовить замороженный водозабор к эксплуатации. За два с половиной месяца работу завершили.

ИСТОЧНИК KP.RU