Аварию на магистральном водопроводе планируют устранить к 14:00 23 декабря

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-23T08:40:00+03:00

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В Крымском районе всю ночь шли работы на месте крупной аварии около хутора Новотроицкого. Из-за прорыва магистрального водовода без водоснабжения остались более 160 тысяч человек в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе.

- Завершен демонтаж аварийного участка трубы. Продолжается монтаж по замене аварийного участка трубы, а также сварочные работы. Работы по устранению порыва продолжались всю ночь, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В экстренном ведомстве работает специальный оперативный штаб. По его данным, работы завершат в понедельник 23 декабря к 14:00.

Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в Крымском районе. Ранее сообщалось, что 23 декабря, детсады прекратят работу, а в школах - сокращенный день.

- Организован подвоз воды абонентам. Определены 15 пунктов раздачи воды, - добавили в региональном управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU