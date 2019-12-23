Горнолыжные курорты Сочи примут зимой более 1,5 млн туристов

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-23T08:42:35+03:00

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Горнолыжный сезон в Сочи стартовал в 2019-м году на две недели раньше. Любители экстрима обкатывают склоны 7 декабря. Пока на курортах еще есть свободные номера, но к Новогодним каникулам здесь ожидается 100-процентная загрузка. В этом сезоне впервые начнет работать программа единого ски-пасса.

- Сезонный ски-пасс стоит 50000 рублей, его действие распространяется и на все вечерние катания на всех курортах. Дневной единый ски-пасс в обычные дни стоит 3300 рублей, а на новогодние праздники – 3900 рублей. После 6 апреля 2020 года его стоимость будет снижена до 2000 рублей, - сообщают в администрации Сочи.

Владельцы единых ски-пассов смогут перемещаться между курортами на бесплатных автобусах ски-басах. Только в праздники на трех горнолыжных курортах Сочи ждут порядка 600 тысяч гостей.

На курорте «Роза Хутор» рассчитывают принять около 700 тысяч человек по итогам зимнего сезона. Курорт «Красная Поляна» (ранее «Горки город») прогнозирует около 300 тысяч гостей.

Отмечается, что только примерно половина отдыхающих катается на лыжах или сноубордах. В горах Сочи развивается игорная зона, проходят концерты и фестивали, появляются новые детские развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU