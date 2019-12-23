Три больницы Кубани получили новые видеогастроскопы

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-23T10:21:06+03:00

Новую медтехнику привезли в Новопокровский, Славянский районы и Сочи

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В центральные районные больницы поставили оборудование. Стоимостью видеогастроскопа более трех млн рублей.

– Приобретение этого оборудования значительно улучшит диагностические возможности больницы, а также оказание экстренной помощи и выявление болезней желудочно-кишечного тракта, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Также в сочинской городской больнице №4 установили два передовых аппарата УЗИ. Один из них – Vivid E95 – экспертного класса и он способен выполнять высокоточную ультразвуковую диагностику.

В медицинские организации края продолжает поступать современное оборудование.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что краснодарская поликлиника получила новый компьютерный томограф. А в Белореченске центр онкопомощи получил диагностическое оборудование на 20 млн рублей. Оно поможет выявлять заболевания на ранней стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU