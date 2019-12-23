Жители и гости Сочи могут звонить по таксофонам бесплатно

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-23T10:30:58+03:00

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Оператор отменил плату за телефонные звонки с таксофонов на все номера мобильных и стационарных телефонов по России.

- Сейчас высокая социальная значимость таксофонов. В некоторых отдалённых населённых пунктах они по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу своего региона, родственникам и друзьям. Каждому таксофону присвоен номер, что позволяет бесплатно принять любой входящий вызов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Но звонки на стационарные или мобильные телефоны при международных вызовах остаются платными.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что горнолыжные курорты Сочи примут зимой более 1,5 млн туристов. Горнолыжный сезон в Сочи стартовал в 2019-м году на две недели раньше. Любители экстрима обкатывают склоны с 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU