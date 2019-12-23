2019-12-23T11:40:38+03:00
Общество

В Сочи Дед Мороз и Снегурочка поздравляли пассажиров общественного транспорта

Флешмоб «Новый год в автобусе» прошел во всех районах города-курорта
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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Пассажиров городских автобусов с наступающим праздником поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи проводили песенные конкурсы среди пассажиров, читали стихи, загадывали тематические загадки и пели частушки.

- В Сочи подобную акцию провели в первый раз, но планируется сделать её традиционной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители и гости Сочи могут звонить по таксофонам бесплатно. Но международные звонки остаются платными. В некоторых отдалённых населённых пунктах таксофоны по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу своего региона, родственникам и друзьям.

А также о том, что в Сочинском национальном парке высадили краснокнижные деревья. Хурма кавказская, гранат обыкновенный и витекс священный теперь будут расти в Адлерском, Весёловском и Головинском участковых лесничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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