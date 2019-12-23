В Сочи Дед Мороз и Снегурочка поздравляли пассажиров общественного транспорта
Пассажиров городских автобусов с наступающим праздником поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи проводили песенные конкурсы среди пассажиров, читали стихи, загадывали тематические загадки и пели частушки.
- В Сочи подобную акцию провели в первый раз, но планируется сделать её традиционной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители и гости Сочи могут звонить по таксофонам бесплатно. Но международные звонки остаются платными. В некоторых отдалённых населённых пунктах таксофоны по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу своего региона, родственникам и друзьям.
А также о том, что в Сочинском национальном парке высадили краснокнижные деревья. Хурма кавказская, гранат обыкновенный и витекс священный теперь будут расти в Адлерском, Весёловском и Головинском участковых лесничествах.
ИСТОЧНИК KP.RU