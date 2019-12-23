Часть жителей в Белореченском районе остаются без тепла в разгар зимы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-23T12:02:18+03:00

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В 2018 году в поселке Родники построили новый газопровод. Местные власти торжественно запустили его в первой половине октября. Но до домов жителей газ так и не дошел. Без тепла остались около двух тысяч людей.

- Сложившая ситуация привела к срыву отопительного сезона. Мы постоянно на связи, местные жители сообщают нам, что после начала прокурорской проверки службы, наконец, приступили к подключению домов, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Кубань» депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

По данному факту межрайонная прокуратура направила материалы прокурорской проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю для решения вопроса о привлечении АО «Газпром газораспределение Краснодар» и его должностных лиц к административной ответственности, их подозревают в нарушении правил порядка подключения объектов к газораспределительным сетям.

Также после проверки должностных лиц администрации Белореченским следственным отделом организована процессуальная проверка, их подозревают в халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU