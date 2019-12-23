В Новороссийске горело здание гостиницы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-23T12:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о возгорании здания поступило в МЧС 23 декабря.

- В 10:58 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии к месту первого подразделения сотрудники установили, что горит жилое здание на втором этаже на площади 50 квадратных метров. Эвакуировано 15 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что пожар тушили пять единиц техники и 15 человек личного состава. Полностью ликвидировать горение удалось в 11:37.

По словам местных жителей, в этом здании располагается отель «Экспромт». По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи из загоревшейся многоэтажки эвакуировали 30 человек. Диспетчеру поступило сообщение о возгорании в доме на улице Мацестинская, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU