На Кубани из-за новогодних каникул изменили график доставки пенсий и социальных выплат
В 2020-м году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В связи с этим изменится из график выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
В почтовых отделениях Краснодарского края 3 января выплатят за 3 и 4 числа, 4 января – за 5 и 6 числа, 8 января 2020 года выплатят за 7 и 8 число.
А городских почтовых отделениях Краснодара праздничный график будет изменен.
3 января выплатят пенсии за 3 и 4 числа, 4 января – за 5 число, а 6 января 2020 года – за 6 и 7 числа.
- Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится, - сообщают в пресс-службе краснодарского отделения Пенсионного фонда.
В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в учреждениях почтовой связи.
ИСТОЧНИК KP.RU