На Кубани из-за новогодних каникул изменили график доставки пенсий и социальных выплат

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-23T12:21:11+03:00

График доставки пенсий во время новогодних каникул 2020 в Краснодарском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

График доставки пенсий в Краснодарском крае с 3 по 8 января

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В 2020-м году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В связи с этим изменится из график выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

В почтовых отделениях Краснодарского края 3 января выплатят за 3 и 4 числа, 4 января – за 5 и 6 числа, 8 января 2020 года выплатят за 7 и 8 число.

А городских почтовых отделениях Краснодара праздничный график будет изменен.

3 января выплатят пенсии за 3 и 4 числа, 4 января – за 5 число, а 6 января 2020 года – за 6 и 7 числа.

- Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится, - сообщают в пресс-службе краснодарского отделения Пенсионного фонда.

В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в учреждениях почтовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU