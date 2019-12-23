В Белореченске мужчина купил права, напился и сел за руль

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-23T12:38:39+03:00

Он купил права в интернете за 22 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь ему грозит 10 месяцев колонии и запрет на вождение

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В сентябре текущего года белореченские полицейские остановили подозрительную легковушку. При проверке документов у 23 летнего мужчины правоохранители заметили признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило его состояние, вызванное употреблением психотропных веществ. Кроме того, выяснилось, что водитель предоставил полицейским фальшивое водительское удостоверение.

В 2018 году он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Поэтому решил купить новое в интернете за 22 тысячи рублей.

- Подозреваемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговором суда 23-летнему мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также в течение двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU