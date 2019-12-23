2019-12-23T14:43:20+03:00
Общество

В «Губернском» прошел яркий новогодний праздник от «ЮгСтройИнвест»

Отлично провести время и повеселиться на новогодних гуляниях на центральной аллее “Сердце Губернского” пришли сотни жителей микрорайона
Даниил Глебов
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Фото: Эдуард СмольныйФото: Эдуард Смольный
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Сказочные животные и эльфы-волшебники, новогодние песни, аттракционы и дружный хоровод вокруг елки - создавать волшебную атмосферу для жителей своих районов стало доброй традицией “ЮгСтройИнвест”.

Главными героями праздника, конечно, стали Дед Мороз и Снегурочка. Долгожданные гости приехали со сладкими подарками и поздравлениями на карете с бубенцами, чтобы провести с гостями незабываемый новогодний праздник. На память о новогодней елке у горожан остались оригинальные снимки из стилизованной 3D-фотозоны, а также с оригинальными арт-объектами, которые украсили сегодняшний праздник.

- Для “ЮгСтройИнвест” стало доброй традицией отмечать праздники всем микрорайоном, одной большой семьей. Мы хотели бы, чтобы в микрорайонах царила семейная атмосфера уюта и тепла, чтобы жить было хорошо всем без исключения. Именно поэтому, мы вплотную работаем не только над комфортом наших домов, но и создаем социальную инфраструктуру. В наступающем году желаю всем крепкого здоровья, большого счастья и нескончаемого успеха во всех начинаниях! - говорит директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Игорь Николаевич Кобозев.

Уходящий 2019 год стал для “ЮгСтройИнвест” по-настоящему знаменательным. Компания уверенно перешагнула рубеж в 3,5 миллиона кв.м. возведенного жилья, а главное - одной из первых успешно перешла на новую систему финансирования, став абсолютным лидером в России по числу открытых эскроу-счетов. В Краснодаре застройщик успешно закончил строительство “Панорамы” и продолжает динамично развивать один из самых любимых жителями микрорайонов - “Губернский”. В Ростове-на-Дону сдал первые позиции современного экорайона “Вересаево”, а в Ставрополе - уверенно ввел в эксплуатацию дома “Российского”. «ЮгСтройИнвест» вносит значимый вклад в социальную и культурную жизнь Юга России. В Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону застройщиком возведено уже 11 детских садов и 4 школы.

В настоящее время “ЮгСтройИнвест” занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков России. Компания признана на федеральном уровне, является победителем всероссийской премии «Лидер года», конкурса «100 лучших товаров России», неоднократно удостаивалась золотых знаков «Надежный застройщик России».

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