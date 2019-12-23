Ключи от 15 литера в микрорайоне «Губернский» получили краснодарцы в минувшую субботу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-23T14:48:01+03:00

Уходящий год стал знаменательным для еще 318 счастливых семей-новоселов

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21 декабря ключи от своих квартир получили жители 15-го литера микрорайона «Губернский». Группа компаний «ЮгСтройИнвест» в день выдачи ключей по традиции устроила для новоселов торжественный прием.

Во дворе - веселая музыка, море улыбок и атмосфера искреннего счастья, как всегда и бывает на праздниках у застройщика. Ведь получить ключи от собственного жилья для молодых семей - фундаментальное событие!

“ЮгСтройИнвест” - одним из первых застройщиков в Краснодаре начал успешно воплощать идею комплексной застройки. Специалисты компании продумывают все до мелочей. В шаговой доступности у новоселов вся необходимая социальная инфраструктура.

- От имени генерального директора Иванова Юрия Ивановича и от всего коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест” хочу поздравить всех новоселов с этим замечательным праздником. Сегодняшняя сдача 15-го литера - не только прекрасное завершение уходящего года, но и отличная мотивация начать Новый 2020-й не менее успешно. Мы рады, что микрорайон получился именно таким - уютным, комфортным и удобным для каждого нашего жителя, - отметил директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Игорь Николаевич Кобозев.

“ЮгСтройИнвест” давно стал для своих новоселов гарантом надежности и постоянной заботы о своих жителях. Все дома компания вводит в эксплуатацию со стопроцентным опережением срока.

На сегодняшний день компания «ЮгСтройИнвест» входит в число крупнейших застройщиков страны и является обладателем множества федеральных и региональных наград. Застройщик одним из первых в России успешно перешел на систему работы со счетами эскроу, вот уже который год сохраняет уверенные позиции в списке лидеров стройотрасли страны.