Ни посылки, ни денег: На Кубани аферисты развели женщину на миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-23T15:18:08+03:00

Как только пострадавшая поняла, что «подарила» мошенникам деньги, обратилась в полицию

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Аферисты выдумывают все новые способы выманивания денег. Мошенники выдают себя за сотрудников банков, работников службы безопасности. Порой даже престижными профессиями не прикрываются, но все же умудряются обвести вокруг пальца свою жертву.

В сети злоумышленников попала 36-летняя жительница станицы Павловской. Почти месяц она общались в соцсетях с человеком, который попросил у нее помощи. Аферисту якобы надо было отправить ценную коробку из Великобритании в Россию.

- Было установлено, что под предлогом доставки посылки, в которой находится 2 миллиона долларов (на минутку почти 124 814 200 миллиона рублей по нынешнему курсу - Авт.), злоумышленник ввел пострадавшую в заблуждение относительно своих намерений, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Ему необходимо было якобы урегулировать какие-то проблемы, возникшие на российской таможне.

По некоторым данным, аферист попросил помочь оплатить пошлину, заверив, что все под контролем, всю сумму вернет. Но в итоге, жительница станицы Павловской осталась без денег и без посылки.

Общая сумма ущерба - 1,2 миллиона рублей. Как только пострадавшая поняла, что «подарила» мошеннику деньги, обратилась в полицию. Сейчас идет проверка по данному поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU