2019-12-23T15:21:17+03:00
Общество

Лучшими новогодними подарками для кубанцев стали игрушки, косметика и смартфоны

Что жители Краснодарского края предпочитают положить под праздничную елку
Нина КУРЯШКИНА
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Компания МТС составила список наиболее популярных новогодних подарков, проанализировав предпочтения жителей Краснодарского края, клиентов МТС Банка в период предпраздничных покупок. По итогам исследования оказалось, что в последний месяц года россияне чаще всего покупают смартфоны, гаджеты и аксессуары к ним. А игрушки являются безоговорочным лидером среди товаров, на которые покупатели не жалеют денег.

Согласно всероссийскому рейтингу, 32 процента предпочитают дарить родственникам или друзьям смартфоны.

На втором месте по популярности среди россиян остается одежда – этот вариант выбирают 25%. Ведь Новый год принято встречать в чем-то новом, а если не знаешь, что подарить – всегда на помощь придет сертификат магазина одежды или магазина косметики.

Кстати, предпочтение косметике отдали 20% покупателей. Около 15 % покупают игрушки. Если взрослого можно поздравить символической бутылкой игристого или коробкой конфет, то ребенка без подарка оставить нельзя.

Замыкает рейтинг книга – этот подарок положить по елку планируют 8% россиян.

В Краснодарском крае самый бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года пришелся на покупки игрушек – 47%, косметики – 29% и смартфонов – 26%. Такой спрос объясняется тем, что игрушка – универсальный подарок, который можно вручить не только ребенку, но и взрослому. Последние предпочитают елочное украшение или символ наступающего года по восточному гороскопу.

При этом женщины и мужчины Краснодарского края тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период.

Декабрь также является и самым добрым месяцев. В это время жители Краснодарского края совершают самое большое в году количество пожертвований. По отношению к другим месяцам года их количество увеличивается на 54%. Этому способствуют всемирный день благотворительности − Щедрый Вторник, большие и светлые праздники Новый год и Рождество.

С наступлением новогодних каникул у кубанцев возрастают расходы на развлечения – в этот период они активно ходят в кино.

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