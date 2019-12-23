2019-12-23T15:41:42+03:00
Общество

В новогодние праздники в Сочи Парке откроется семейный аттракцион

28 декабря в Сочи Парке начинается новогодняя сказка, частью которой станет открытие железной дороги «Экспресс Улиточка»
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба Сочи Парка.Фото: пресс-служба Сочи Парка.
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Новый аттракцион появится в Детском уголке. Классический красный паровоз отправится в путешествие по железной дороге, а из окон вагонов пассажиры увидят сказочные ландшафты и главных обитателей этой тематической земли – симпатичных улиток. В экспрессе с комфортом разместятся 20 пассажиров одновременно. Малышей от 2 лет должны сопровождать родители, дети от 4 лет могут кататься самостоятельно. Посещение «Экспресс Улиточки» включено в единый входной билет.

По случаю открытия аттракциона главные герои Сочи Парка выступят в праздничном шоу, начало программы в 12.45.

Напомним, в дни каникул в первом тематическом парке страны будут работать все аттракционы, в том числе и в новогоднюю ночь. Гостей ждет множество развлечений – веселые парады сказочных персонажей, барабанное шоу, ДискоЁлка, необычный хоровод с Бабой Ягой, Усадьба Деда Мороза и Снегурочки, Оркестр Дедов Морозов, настоящие сугробы в уличном перфомансе «В поисках снега», роскошный фейерверк в первые минуты 2020 года.

С 28 декабря по 8 января Сочи Парк открыт с 11.00 до 20.00, 31 декабря – с 11.00 до 16.00 и 20.00 до 02.00, 01 января с 14.00 до 20.00. Подробности – на сайте sochipark.ru

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