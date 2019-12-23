Кубанские коммунисты подведут итоги уходящего года

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-23T15:53:03+03:00

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В пресс-центре газеты «Комсомольская Правда-Кубань» 24 декабря в 11 часов состоится пресс-конференция с участием депутатов фракции КПРФ Государственной Думы, Законодательного Собрания Краснодарского края и городской думы Краснодара.

Спикерами мероприятия станут депутат Госдумы, первый секретарь Крайкома КПРФ Николай Осадчий; депутат Заксобрания края Соколенко Павел Васильевич, ; секретарь Крайкома КПРФ Александр Сафронов , , депутат краснодарской думы Дмитрий Коломиец и главный редактор РБК-Краснодар Антон Смертин.

На пресс-конференции подведут политические итоги 2019 года и оценят работу депутатов КПРФ. Также будут озвучены планы КПРФ на предстоящую избирательную кампанию 2020 года в Краснодаре и Краснодарском крае.

Пресс-конференция состоится 24 декабря в 11 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская 72, пресс-центр газеты «Комсомольская Правда-Кубань».

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону +79183528773 (Александр Михайлович Сафронов).