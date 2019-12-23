Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокуратура приняли меры к восстановлению прав предпринимателей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-23T16:15:01+03:00

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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика поступила жалоба от руководителя общества с ограниченной ответственностью на действия сотрудников краевого департамента имущественных отношений. Заявитель сообщил, что ему было отказано в переводе участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель для промышленного назначения.

Тщательно изучив все обстоятельства, Уполномоченный установил, что доводы предпринимателя требуют проведения дополнительной проверки и направил соответствующий запрос в прокуратуру Краснодарского края.

Проведенная проверка действий должностных лиц департамента имущественных отношений выявила нарушения, в связи с чем руководителю департамента внесено представление об их устранении, которое на сегодняшний день уже рассмотрено и удовлетворено.