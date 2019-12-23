2019-12-23T17:07:19+03:00
Происшествия

Повар сочинского ресторана случайно прокрутила свои пальцы в мясорубке

Женщина лишилась двух пальцев по неосторожности
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Во время работы с мясорубкой женщину кто-то отвлёк.Во время работы с мясорубкой женщину кто-то отвлёк.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чем ближе к Новому году, тем больше нагрузка на заведения общепита, сотрудники ресторанов вынуждены работать на предельных скоростях, чтобы посетители были довольны. Но 18 декабря на кухне одного из сочинских ресторанов спешка довела до плачевных последствий. Одна из поваров лишилась пальцев, когда делала фарш для котлет. Во время работы с мясорубкой женщину кто-то отвлёк, в этот момент 58-летняя Фареди не рассчитала движение и просунула правую руку дальше, чем обычно в прибор.

— За помощью к медикам обратилась 58-летняя женщина, у неё была диагностирована травматологическая ампутация третьего и четвёртого пальцев правой кисти. Ей была оказана помощь, на данный момент пациентка отпущена домой, — рассказал «КП»-Кубань» источник в городской больнице №8

Теперь полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства несчастного случая. По основной версии, причиной травмы стало неосторожное обращение с кухонным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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