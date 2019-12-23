Мальчик из детского дома благодаря кубанскому Следкому получил российское гражданство

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-23T19:44:54+03:00

А еще он вместе с другими воспитанниками посетил стадион «Краснодар»

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15-летний Элхан Аскеров попал в Ахтырский детский дом в 2017 году. Когда мальчику было шесть лет он переехал вместе с мамой из Азербайджана в Россию.

- Но из-за непредвиденных обстоятельства оказался в детском доме, - рассказывают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - За свою недолгую жизнь подросток сменил не одно социальное учреждение, пока не приехал в Ахтырский детский дом.

А не так давно сотрудники кубанского Следкома узнали, что Элхан мечтает получить российское гражданство.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Во время сбора документов руководство детдома столкнулось со множеством юридических нюансов, - продолжают в СУ СК по региону. - Самостоятельно справиться они не смогли.

В итоге представители ведомства в кратчайшие сроки помогли собраться необходимые справки и подготовить заявления. И вот долгожданный день - Элхан Аскеров получил долгожданный паспорт гражданина России. Его вручил руководитель следственного управления СК России по краю Вадим Бугаенко.

К слову, офицеры краевого управления СК России решили порадовать ребят в преддверии Нового года. Мальчишкам подарили экскурсию по стадиону «Краснодар».

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Ребята смогли попасть не только на территорию самого стадиона, но и прошли в раздевалки и помещения, в которых спортсмены отдыхают, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Детям очень понравился рассказ экскурсовода, которая показала им крио- и барокамеры.

Но огромным сюрпризом для мальчишек стала возможность выйти на футбольное поле, где играет их любимая команда. На прощание детям вручили памятные подарки с символикой «быков».

ИСТОЧНИК KP.RU