2019-12-23T17:44:18+03:00
Общество

Новый год без снюса: инициативу губернатора края поддержали на федеральном уровне

Продажи никотинсодержащей продукции детям и подросткам приостановят до принятия официального закона
Нина КУРЯШКИНА
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре выступил с инициативой ограничить продажу никотинсодержащих изделий детям и подросткам. В первую очередь речь шла о снюсе – препарате, популярном в молодежной среде. Главу Кубани поддержали и депутаты Законодательного Собрания края на декабрьской сессии краевого парламента. Итогом их решения стал новый краевой закон, запрещающий продажу никотинсодержащей продукции и электронных устройств доставки никотина на территории Кубани.

Теперь эту инициативу поддержали и на федеральном уровне. Поскольку из-за наступления новогодних праздников законодатели не успеют урегулировать этот вопрос, а опасения о росте спроса на снюс на зимних каникулах вполне обоснованы, Совет Федерации направит в правительство обращение с требованием запретить его продажу еще до принятия официального закона.

Напомним, ранее в Госдуму уже внесли предложение о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Речь идет о запрете на продажу любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные.

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